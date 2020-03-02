شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الرئيس الروسي يصعق بشار الاسد ويعترف بقوة تركيا ويدلي بهذا التصريح الخطير الذي سيحعل القوات السورية ترفع الراية البيضاء ( نص تصريح بوتين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الرئيس الروسي يصعق بشار الاسد ويعترف بقوة تركيا ويدلي بهذا التصريح الخطير الذي سيحعل القوات السورية ترفع الراية البيضاء ( نص تصريح بوتين )

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