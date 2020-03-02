البحسني يوجه باتخاذ تدابير عاجلة تهدف لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

قال محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن السلطة المحلية بالمحافظة وجهت باتخاذ تدابير عاجلة وإجراءات شجاعة تهدف لرفع كفاءة وقدرات الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت.

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جاء ذلك خلال لقاء مصغر عقد صباح اليوم بمدينة سيئون، ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ومدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، أكد خلاله بأن الإجراءات العاجلة التي تم التوجيه بها تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها وادي وصحراء المحافظة واستشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتق قيادات حضرموت وحماية للمواطنين من الإنفلات الأمني الذي تشهده مدينة سيئون وعدد من المدن الأخرى.

وأشار محافظ حضرموت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستوفر كل الإمكانيات الضرورية لأجهزة الأمن والشرطة بمديريات الوادي والصحراء بصورة عاجلة للمساعدة بالنهوض بالمؤسسات الأمنية والشرطية حتى تحد من حالة الإنفلات الأمني، داعيا المواطنين إلى التفاعل مع جهود أجهزة الأمن والتعاون معها، مطمئنا المواطنين بأن السلطة المحلية بالمحافظة ومعها كل الأجهزة الأمنية تسعى بإستمرار لمعالجة الاختلالات الأمنية عبر خطط محكمة سيسلم المواطن آثارها الإيجابية قريبا.

وكان المحافظ البحسني قد ترأس صباح اليوم بمدينة سيئون اجتماعا استثنائيا باللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت.