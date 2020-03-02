- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي لــ”اليمن العربي”: الإخوان خذلوا الجوف وحجور ونهم وعمران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
كتبت- أماني عزام
قال منصور صالح ثوابه، المحلل السياسي من محافظة الجوف، إن قيادان الإخوان المنتمين لحزب الإصلاح، أرادو أن يوقعوا محافظ الجوف في الفخ مع الحوثي وتركوه وحيدًا مع إخوانه من قبيلة دهم.
وأشار "ثوابه" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الإخوان خذلوا محافظة الجوف مثلما خذلوا حميد القشيبي في عمران، وخذلوا حجور ونهم في السابق.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، أن العكيمي قاتل وصمد في وجه الحوثي هو وشرفاء أبناء قبيلة دهم مايقارب 45يومأ.
أعلن الحوثيون سيطرتهم على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ، وذلك بعد دخولهم مدينة الحزم عقب معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
يذكر أن الحوثيون سيطرتهم على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ، وذلك بعد دخولهم مدينة الحزم عقب معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي لــ”اليمن العربي”: الإخوان خذلوا الجوف وحجور ونهم وعمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.