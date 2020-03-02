محلل سياسي لــ”اليمن العربي”: الإخوان خذلوا الجوف وحجور ونهم وعمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

كتبت- أماني عزام

قال منصور صالح ثوابه، المحلل السياسي من محافظة الجوف، إن قيادان الإخوان المنتمين لحزب الإصلاح، أرادو أن يوقعوا محافظ الجوف في الفخ مع الحوثي وتركوه وحيدًا مع إخوانه من قبيلة دهم.



وأشار "ثوابه" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الإخوان خذلوا محافظة الجوف مثلما خذلوا حميد القشيبي في عمران، وخذلوا حجور ونهم في السابق.

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وأوضح المحلل السياسي اليمني، أن العكيمي قاتل وصمد في وجه الحوثي هو وشرفاء أبناء قبيلة دهم مايقارب 45يومأ.

أعلن الحوثيون سيطرتهم على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ، وذلك بعد دخولهم مدينة الحزم عقب معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

يذكر أن الحوثيون سيطرتهم على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ، وذلك بعد دخولهم مدينة الحزم عقب معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.