شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : اللواء أمين العكيمي والجيش ورجال القبائل يطهرون مدينة الحزم ويتجهون إلى مديرية الغيل ..تفاصيل واحصائية اولية بالقتلى والأسرى الحوثيون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 02:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على كامل مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تمكنت في الأثناء من استعادة عاصمة المحافظة الحزم بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة.

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الثائر المغوار اللواء أمين العكيمي يغتال فرحة النصر للحوثين ويحول انتصاراتهم هزائم وينصب في ارض الجوف للحوثي عشرات المحارق ويجبرهم على هذا الشيء!

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تقوم في الأثناء بعملية ملاحقة لعناصر ميلشيا الحوثي بضواحي المدينة من اتجاه الغيل.

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وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت خلال المواجهات التي ماتزال مستمرة من أسر قيادات حوثية كبيرة من الصف الأول وعشرات آخرين بين قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تنفذ عملية عسكرية متعددة المحاور والاتجاهات منها إلى مديرية الغيل وسوق الاثنين ومناطق السلمات وبراقش ومحيطها.

وبينت المصادر أن انهيار كبير ومتسارع يجري في صفوف ميلشيا الحوثي المتمردة وتكوم جثث قتلاها بالمئات في المدينة وضواحيها.

الى ذلك تعثرت مليشيات الحوثيين في اذاعة البيان العسكري الذي روجت له عصر امس الاحد بانه سيتم الاعلان عن تفاصيل عملية عسكرية كبرى انتهت بالسيطرة الجوف حسب زعمها.

ويرجع تعثر اعلان البيان عقب احتدام المعارك في مدينة الحزم وبدء بشن عمليات هجومية على مواقع الحوثيين في مدينة الحزم .

وقالت مصادر محلية ان طيران التحالف شن مساء امس اكثر من عشر غارات جوية على تجمعات الحوثيين في مدينة الحزم.

وفي وقت سابق اكدت مصادر محلية ان القائد اللواء امين العكيمي اعاد ترتيب صفوف مقاتليه بمساندة قبائل من الجوف ومارب شرق الحزم بدعم قيادة التحالف العربي مما مكن هذه القوات من تحقيق انتصارات ساحقة ومؤلمة على ميليشيات الانقلاب .

وذكر مراقبين عسكريين بان مليشيات الحوثيبن تميزت على القوات الحكومية في قدرتها على تعويض ما يخسره من المقاتلين بينما القوات المدافعة عن الجوف لا يوجد لها أي إسناد فعلي.

