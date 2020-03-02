شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يفاجئ الجميع ويعلن عن نشر مقاطع فيديو ل أحداث الجوف وعملية اعدام نفذها الحوثين طالت كوادر طبية و..ما مصير طاقم قناة المسيرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 03:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر مراسل قناتي العربية والحدث‏ محمد العرب على صفحتة الشخصية في تويتر تغريدة مقتضبة قال فيها "من مديرية خب و الشعف بمحافظة الجوف بعد قليل مباشر على ‎الحدث وآخر تطورات معركة الحزم والغيل Advertisements أقرأ أيضا : عاااجل : اللواء أمين العكيمي والجيش ورجال القبائل يطهرون مدينة الحزم ويتجهون إلى مديرية الغيل ..تفاصيل واحصائية اولية بالقتلى والأسرى الحوثيون وماذا حدث من تطورات خلال اليومين الماضيين وماذا حل بفريق قناة المسيرة وهل نفذ الحوثيين إعدامات ميدانية بحق بعض كوادر مستشفى الجوف العام هل لازال محافظ الجوف يقاوم ما حقيقة ما حدث ؟؟؟"



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كانت هذه تفاصيل خبر محمد العرب يفاجئ الجميع ويعلن عن نشر مقاطع فيديو ل أحداث الجوف وعملية اعدام نفذها الحوثين طالت كوادر طبية و..ما مصير طاقم قناة المسيرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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