( شاهد فيديو مزلزل + صور ) فيديو يفضح من هو الكاذب ومن هو المنتصر ... شاهد الفيديو الذي وضع حدا للشائعات والاكاذيب واخرس الجميع

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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يسيطر على عدة تباب ومواقع في جبال صلب ونجد العتق في مديرية #نهم محافظة #صنعاء وأسر عدد من العناصر الحوثية بينهم عقيد سابق.#اليمن Advertisements الجيش الوطني يسيطر على عدة تباب ومواقع في جبال صلب ونجد العتق في مديرية #نهم محافظة #صنعاء وأسر عدد من العناصر الحوثية بينهم عقيد سابق.#اليمن

pic.twitter.com/9wZexCyM4M — Khalid_Shabeh (@Khalid_Shabeh) March 1, 2020

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