محافظ المهرة الجديد يصل الى عاصمة المحافظة قادماً من الرياض

وصل صباح اليوم الاثنين، محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، إلى عاصمة المحافظة قادما من المملكة العربية السعودية .



وقالت مصادر محلية، إن المحافظ وصل إلى مطارالغيضة الدولي وكان في استقباله الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ووكلاء المحافظة وعدد من مدراء العموم وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية والشيوخ والأعيان.



وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أصدر الرئيس هادي، قرارا جمهوريا بتعيين محمد علي ياسر محافظاً لمحافظة المهرة خلفاَ لـ"راجح باكريت" الذي عين عضوا في مجلس الشورى.



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