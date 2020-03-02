الوالي يناقش الأوضاع الإقتصادية في عدن مع نخبة من المتخصصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

عدن - الخليج 365

ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مع نخبة من الكوادر والمختصين المجال الاقتصادي، الأوضاع الإقتصادية في عدن .



Advertisements

وتطرق اللقاء الذي حضره مستشار رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالسلام حميد، إلى إنعكاسات هذه الأوضاع على حياة المواطن، وكذا الاشكاليات القائمة في قطاع المشتقات النفطية، والتعديات على أراضي المنطقة الحرة ومحاولات العبث والتعدي التي تطالها.

وشدد الاجتماع على أهمية معالجة الاختلالات القائمة حالياً وكسر الاحتكار بما يتيح فرص للتنافس أمام جميع المستثمرين في هذا القطاع.

وخرج اللقاء بجملة من المقترحات والآليات والسُبل الكفيلة بمعالجة تلك الأوضاع بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين تبعات ذلك الانهيار الاقتصادي.