ننشر تفاصيل الاشتباكات في جبهات حجر وجبهة بتار.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

اياد الهمامي

‫لاتزال الاشتباكات عنيفة في جبهات حجر جبهة بتار قوية وقتلى الحوثيين بالعشرات وصراخ جرحاهم يصدح من الاودية وابطالنا في القوات الجنوبية صامدون يمطرون الاعداء ويحصدوهم حصد، و تم صد سلسله من التسللات وكسرها وتشتيت قوتهم وافتقادهم السيطره وترك جرحاهم في قطاع حبيل يحيى، وتكبيرات الأبطال تصدح الآن من على مواقعهم بعد أن تكبدت عناصر المليشيات المهاجمة خسائر كبيرة وسط عمليات نوعية واستهدافات مباشرة لقذايف سلاح المدفعية، وجثث عناصر المليشيات متناثرة وسط الشعاب والوديان. وجبات شهيه للكلاب "



على وقع الإنكسارات المتتالية للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات محور الضالع، تمكنت وحدات القوات المسلحة الجنوبية مساء اليوم الأحد من كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية عززته بالأسلحة الثقلية، كانت قد نفذته باتجاه قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال غرب الضالع.

كما أن المليشيات الحوثية شنت هجومها باتجاه مواقع وحدات القوات الجنوبية في شمال بلدة بتار، ولكن لم تتمكن من احراز اي تقدم وسط صمود اسطوري للمقاومه الجنوبيه ومنيت بانكسارات بعد تلقيها ضربات خاطفة أفقدتها نسقها وأربكت ترتيباتها الهجومية.

كما ان القوات الجنوبية كانت قد عززت من تواجدها في هذا القطاع بوحدات قتالية مزودة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة تحسباً لأي طارئ في وقت مبكر من هذا اليوم، وقد مثلت هذه الوحدات إضافة نوعية بدخول جزء منها في خط المواجهات، إلى جانب الوحدات السابقة "

الإنكسارات المتتاليه لجماعة الحوثي اربكت حساباتهم حيث يعتبر هذا الانكسار هو الثاني الذي منيت به المليشيات الحوثية خلال ”الأحد“ في نفس القطاع، حيث تم كسر هجومها الأول عند الساعة الثانية فجر اليوم والذي ارتقى فيه القائد لعجم شهيداً في مواجهات مباشرة، تمكن هو وأفراده من أيقاع عدد كبير من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح قبل أن يرتقي شهيدآ رحمة الله عليه "

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كما تم صد سلسله من التسللات وكسرها وتشتيت قوتهم وافتقادهم السيطره وترك جرحاهم في قطاع حبيل يحيى، وتكبيرات الأبطال تصدح الآن من على مواقعهم بعد أن تكبدت عناصر المليشيات المهاجمة خسائر كبيرة وسط عمليات نوعية واستهدافات مباشرة لقذايف سلاح المدفعية، وجثث عناصر المليشيات متناثرة وسط الشعاب والوديان. وجبات شهيه للكلاب "

وعلى وقع الإنكسارات المتتالية للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات محور الضالع، تمكنت وحدات القوات المسلحة الجنوبية مساء الأحد من كسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية عززته بالأسلحة الثقلية، كانت قد نفذته باتجاه قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء شمال غرب الضالع.

وشنت المليشيات الحوثية هجومها باتجاه مواقع وحدات القوات الجنوبية في شمال بلدة بتار، ولكن لم تتمكن من احراز اي تقدم وسط صمود اسطوري للمقاومه الجنوبيه ومنيت بانكسارات بعد تلقيها ضربات خاطفة أفقدتها نسقها وأربكت ترتيباتها الهجومية.

القوات الجنوبية كانت قد عززت من تواجدها في هذا القطاع بوحدات قتالية مزودة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة تحسباً لأي طارئ في وقت مبكر من هذا اليوم، وقد مثلت هذه الوحدات إضافة نوعية بدخول جزء منها في خط المواجهات، إلى جانب الوحدات السابقة "

الإنكسارات المتتاليه لجماعة الحوثي اربكت حساباتهم حيث يعتبر هذا الانكسار هو الثاني الذي منيت به المليشيات الحوثية خلال هذا ”الأحد“ في نفس القطاع، حيث تم كسر هجومها الأول عند الساعة الثانية فجر اليوم والذي ارتقى فيه القائد لعجم شهيداً في مواجهات مباشرة، تمكن هو وأفراده من أيقاع عدد كبير من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح قبل أن يرتقي شهيدآ رحمة الله عليه "