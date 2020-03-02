تجدد المعارك العنيفه في جبهة بتار شمال الضالع 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجددت المعارك العنيفه في جبهة بتار شمال الضالع في هذه الأثــناء ، حـــيث تخــوض القوات الجنوبية مـــعارك ضـارية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطــة والخفيفة مــع المليشيات الحوثية في جبهة بتار .



وقال مصدر ميداني عسكر ان المقاومة الجنوبية تخوض في هذه الأثناء معارك شـرسة بمـختلف انواع الاسـلـحة مع المليشيات الحوثية التي هاجمت موقع اللواء في جبهة بتار ولازالت المعارك محتدمة حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

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