ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020 وهي كالتالي :

شاهد.. المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يعقد اجتماعا استثنائيا https://www.elyamnelaraby.com/463430/ الإهمال يهدد خور المكلا بالعودة إلى بؤرة مجاري نتنة https://www.elyamnelaraby.com/463435/ خبير عسكري لــ "الخليج 365": الإخوان يعتبرون العدو في عدن وليس بصنعاء.. وهذه رسالتنا للحكومة(حوار) https://www.elyamnelaraby.com/463436/ خبير عسكري يكشف ماذا تريد إيران من اليمن؟ https://www.elyamnelaraby.com/463437/ إعلامي سعودي يدعو الجنوبيون إلى إعلان إستعادة دولتهم بقيادة الإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/463452/ إب.. وفاة شاب بجلطة قلبية بعد تهديد مليشيا الحوثي له بالقتل https://www.elyamnelaraby.com/463454/ مسؤول محلي : إعلان إنتهاء اتفاق ستوكهولم هو الإنتصار الحقيقي لإنهاء الإنقلاب الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/463455/ قرار حوثي بسجن شخص عاماً كاملاً بذريعة الترويج للعملة النقدية الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/463457/ مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات حوثية في الجوف وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/463461/ نجاة مسؤول محلي في تعز من محاولة إغتيال https://www.elyamnelaraby.com/463463/ Advertisements اليوم .. بدء صرف رواتب الشهداء ومناضلي الثورة المحافظات الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/463465/ الجوف.. موجة نزوح من الحزم والغيل بعد سيطرة المليشيا على مركزيهما https://www.elyamnelaraby.com/463472 اختفاء 136 شخصا بينهم 12 طفلا و5 نساء في مناطق سيطرة الحوثي خلال 2019 https://www.elyamnelaraby.com/463476 مراقبون يرجعون سبب الإنهيار في الجوف إلى الدور الذي يلعبه التيار الإخواني الموالي لقطر https://www.elyamnelaraby.com/463481/ توقعات بنزوح نحو 25 ألف أسرة من محافظة الجوف إلى مأرب خلال الساعات القادمة https://www.elyamnelaraby.com/463490/ المكتب التنفيذي بمديرية مدينة المكلا يعقد اجتماعه الدوري الثاني لعام 2020 https://www.elyamnelaraby.com/463494/ جهود إنسانية متميزة لدولة الإمارات في اليمن خلال فبراير الماضي https://www.elyamnelaraby.com/463501/ المحلات التجارية في صنعاء تغلق أبوابها بسبب إتاوات الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/463506/ صحيفة سعودية تسلط الضوء على الإنتقادات التي توجه لأداء بعض الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/463518/ خبراء اقتصاديون يقدرون حجم إتاوات الميليشيات شهرياً بـ30 مليار ريال يمني https://www.elyamnelaraby.com/463521 إستشهاد وجرح 230 مدنياً برصاص الميليشيات خلال 3 اشهر في جبهة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/463523

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