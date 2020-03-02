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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستشهاد وجرح 230 مدنياً برصاص الميليشيات خلال 3 اشهر في جبهة الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الضالع - الخليج 365
أكد المتحدث باسم جبهات القتال في الضالع، فؤاد جباري، أن ميليشيات الحوثي تمارس بشكل يومي أبشع الانتهاكات بحق المدنيين في القرى السكنية على خطوط المواجهات مع قوات الجيش والمقاومة.
وأوضح أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 230 شهيداً وجريحاً معظمهم من الأطفال والنساء جراء الهجمات العشوائية على القرى السكنية، إلى جانب ضحايا الألغام والعبوات التي تزرعها في الطرقات والمزارع وقرب الخدمات الأساسية.
وأتهم الميليشيات بتعمد إطلاق الصواريخ والقذائف المتنوعة صوب مناطق الضالع المحررة من أجل تحقيق مكاسب عسكرية وهمية على حساب المدنيين، مضيفاً أن الانتهاكات الحوثية تسببت في نزوح أكثر من 6500 مواطن من منازلهم وباتوا في العراء هرباً من الاستهداف والقصف الإرهابي.
وأوضح أن أعمال القصف تسببت في أضرار بـ32 منزلاً سكنياً، و86 منشأة حكومية.
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