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الميليشيات تهجر مئات اليمنيين في الحديدة والجوف

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الميليشيات تهجر مئات اليمنيين في الحديدة والجوف

عدن - الخليج 365

صعدت ميليشيات الحوثي من انتهاكاتها لاتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة اليمنية، وهجرت مئات المدنيين من مديرية الدريهمي، كما قامت بتهجير أكثر من 30 أسرة من الغيل بمحافظة الجوف.

 

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وقالت مصادر يمنية محلية، إن الميليشيات هجرت سكان قريتي الجريبة والمنقم شرق الدريهمي، وحوّلت المناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات حفرت عشرات الخنادق وزرعت الألغام الأرضية في وسط القرى السكنية والأراضي الزراعية التابعة لها، كما نشرت قناصة فوق الأسطح في انتهاكات إنسانية متصاعدة وسط صمت من البعثة الأممية الخاصة بمراقبة هدنة الحديدة.

 

وأكدت أن الميليشيات الحوثية شنت حملة اعتقالات ضد السكان المحليين الذين رفضوا الخروج من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، ورفضت الكشف عن مصير 15 يمنياً.

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