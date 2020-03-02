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عدن - ياسمين التهامي - "صورة أولية" قبل سقوط الجوف بلحضات ... هل تذكرون نجل العكيمي الثاني شاهد كيف استشهد اليوم
أفادت مصادر ميدانية بمحافظة الجوف، اليوم الاحد، استشهاد النجل الثاني لـ"العكيمي" "حميد" و مصير مجهول لـ"والده" اللواء أمين العكيمي، محافظ المحافظة، في ظل صمت وتساهل وخذلان من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها.
ويأتي استشهاد حميد العكيمي بعد أيام من استشهاد أخيه العميد صادق أمين، في معارك مع مليشيا الحوثي، في منطقة "الجر" قرية آل العكيمي.
جديد اب برس
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وحميد هو الابن الثاني للعكيمي الذي يخوض مع والده مواجهات مسلحة ضد المليشيا في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وكان العميد صادق أمين العكيمي استشهد يوم الخميس 21 فبراير الماضي، أثناء قيادته لقوات حكومية خلال مواجهتها لمقاتلي المليشيا غربي محافظة الجوف.
ولم تؤكد الحكومة اليمنية في بيان رسمي استشهاد العكيمي من عدمه.
وكانت مصادر عسكرية أكدت اليوم الأحد إن محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، سقطت بأيدي المليشيا بشكل كامل، عقب معارك عنيفة استمرت لعدة أسابيع(أكثر من 43 يوم).
الجوف العكيمي مليشيا الحوثي
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