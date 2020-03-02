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عدن - ياسمين التهامي - كيف استفز سلطان عُمان الجديد السعودية في أهم المحافظات اليمنية

قالت نشرة انتليجينس أونلاين المخابراتية الفرنسية إن سلطان عُمان الجديد يستفز السعودية بسبب تطورات الأوضاع في محافظة المهرة.

جديد اب برس

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وقالت النشرة إن سلطان عُمان الجديد “هيثم بن طارق آل سعيد”، يقوم باستفزاز السعودية، حيث إنه من وجهة نظر القادة العسكريين السعوديين الذين يقودون التحالف في اليمن يقوم بحماية الفريق أول “سلطان بن محمد النعماني”، وزير المكتب السلطاني العماني والرئيس بالنيابة لمجلس الدفاع في البلاد، الذي تم تعيينه في عهد “قابوس بن سعيد”.

المسؤول العماني طالما اعتبرته الرياض مقربًا للغاية من طهران، ويدعم تحركات القبائل المهرية ضد الوجود السعودي في المحافظة الحدودية.

في الأسبوع الماضي، قاتلت قوات التحالف بقيادة السعودية في محافظة المهرة اليمنية، بالقرب من محافظة ظفار العمانية، ضد مقاتلي القبائل الذين يسيطرون على معبر “شحن” الحدودي بين عمان واليمن.

هذا فيما تدعي الرياض إن القبائل المهرية قريبة من أجهزة المخابرات العمانية.