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عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف سبب صادم للشرعية والتحالف ... مليشيا الحوثي تأجل اعلان بيان الانتصار في الجوف

أرجأ الحوثيون بيانا لمتحدثهم العسكري، على وقع تصعيد كبير في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية مع اليمن.

وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف نهار الأحد عن بيان وصفوه بـ"المهم" خلال ساعات لمتحدث قوات العسكرية قالوا إنه سيعلن خلاله تفاصيل "عملية عسكرية كبرى".

جديد اب برس

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

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وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 ساعة على الإعلان إلا أن المتحدث الرسمي لم يخرج بعد بإعلانه "المهم".

يأتي ذلك فيما تتصاعد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي بعد سيطرة الأخيرة على مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

وبحسب المصادر ، فإن تأجيل الإعلان جاء على ما يبدوا على خلفية التطورات التي تشهدها محافظة الجوف، بعد ساعات من سيطرتهم على مدينة الحزم مركز المحافظة.

فيما أوردت وسائل اعلام تابعة للحوثيين ان هناك تفاهمات واتصالات بين العكيمي والحوثيين لإعلان انضمامه للمليشات مقابل ان يبقى في منصبه تحت حكومة الحوثيين .

وحسب المصادر الحوثية إنه من المحتمل أن يكون هناك اتصالات بين قيادات عن صنعاء من جهة وأمين العكيمي وقياديون آخرون بالشرعية من جهة ثانية بعد دخول قوات صنعاء أجزاءً من مدينة الحزم، وإذا ما صحت هذه التوقعات فإن من المحتمل أن تكون هذه الاتصالات هدفها ترتيب الوضع بين صنعاء والحزم بما يحفظ للعكيمي ومن قاتلوا معه من أبناء الجوف ماء الوجه.