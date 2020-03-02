"فيديو مؤلم" بعد محاولة اغتصابه ... سعوديون تجردوا من كل المشاعر ويفعلون هذه الجريمه الشنيعه بطفل يمني

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عدن - ياسمين التهامي - سعوديون يعتدون على طفل يمني ظلماً وعدواناً مساء امس في جدة بالضرب كانوا يريدوا اغتصابه واحرقوا كل جسمه بالكاوية وسجلوا فيديو له انه يعترف بمحاولة اغتصاب ابنهم ووالخ تحت التعذيب

الولد حالياًمابين الحياة والموت في جدة غردوا لانقاذه الطفل اليمني#كلاب_سعودية_على_طفل_يمني Advertisements سعوديون يعتدون على طفل يمني ظلماً وعدواناً مساء امس في جدة بالضرب كانوا يريدوا اغتصابه واحرقوا كل جسمه بالكاوية وسجلوا فيديو له انه يعترف بمحاولة اغتصاب ابنهم ووالخ تحت التعذيب

الولد حالياًمابين الحياة والموت في جدة غردوا لانقاذه الطفل اليمني#كلاب_سعودية_على_طفل_يمني pic.twitter.com/qdEvv86iuO — أنيس منصور (@anesyem) February 29, 2020

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