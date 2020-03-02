شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة كورونا القطرية ... مكتب الاتصال الحكومي في دبي يتنصل من الكاتبة السعودية نورا المطيري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد فضيحة كورونا القطرية ... مكتب الاتصال الحكومي في دبي يتنصل من الكاتبة السعودية نورا المطيري

تنصل مكتب الاتصال الحكومي في دبي، من الكاتبة السعودية نورا المطيري، الكاتبة في صحيفة البيان الاماراتية الشهيرة، بعد تغريدتها المثيرة للجدل والتي زعمت خلالها أن قطر زرعت فيروس كورونا في الصين!!

وقال مكتب الاتصال الحكومي الاماراتي حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، إن الكاتبة نورا المطيري (التي ادعت ان #قطر زرعت الكورونا في الصين لافشال بداية رؤية ٢٠٣٠ واكسبو دبي) ليست موظفة في صحيفة البيان بل تكتب أعمدة بالقطعة ولا تمثل رأي الصحيفة الصادرة في دبي.

جديد اب برس

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

​

Advertisements



وأرجعت الكاتبة السعودية نورا المطيري مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بسخرية واسعة من قبل السعوديين أنفسهم الذين طالبوها باحترام عقولهم.

وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”.

وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.