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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الكاتبة السعودية التي كانت تشتم اليمنيين ليل نهار وتحتقرهم وتصفهم بأبشع الاوصاف ..شاهد الكارثة التي وقعت لها اليوم وجعلتها تنهار وتبكي مثل الاطفال

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