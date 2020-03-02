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صنعاء - ياسمين الخيامي - من قلب محافظة الجوف ..شاهد الصور الصادمة التي صعقت الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وجعلت كل الجنود يبكون من شدة القهر ( صورة مؤلمة )

2020/03/02 الساعة 11:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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