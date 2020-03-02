شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعليم العالي يعلن عن فتح باب التسجيل للمنح الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 عدن - الخليج 365 أعلن قطاع البعثات والعلاقات الثقافية، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكافة الطلاب اليمنيين عن فتح باب التسجيل للمنح المقدمة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الدراسات الجامعية المخصصة لاوائل الجمهورية والدراسات العليا (ماجستير و دكتوراة) والمخصصة للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا.

Advertisements واوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني طريقة التقديم والشروط المطلوبة وتفاصيل بلدان الابتعاث والتخصصات في الرابط أدناه : http://bit.ly/3aflGRl وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو ٢٠٢٠/٣/١٤م، ولن يتم النظر في أي طلبات بعد هذا التاريخ.

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