شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : فضيحة مزلزلة لحاكم دبي الأميرة -هيا بنت الحسين- تضع زوجها محمد بن راشد في ورطة كبيرة وتلقنه درساً لن ينساه "طول حياته " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : فظيحه مدويه لي نجمة باب الحارة تظهر من جديد بفستان فاضح ومكشوف شاهد : عبدالباري عطوان يفجر مفاجئ مزلزله للجميع ويكشف عن تفاصيل خطيرة مسربة عن أقوى حرب قادمة ضد هذه الدولة وآخر مكالمة بين رئيسين لشنها تعرف على سبب مقتل الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد ال مكتوم تعرف على صور فيروس كورونا الذي ارعب العالم

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