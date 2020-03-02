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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الحوثين ولا ابو علي الحاكم ولا الخونة ...قناة الجزيرة تهز عرش المملكة وترعب الملك سلمان بالخطر المحدق بالسعودية وتكشف من الذي اسقط محافظة الجوف

2020/03/02 الساعة 09:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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