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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي وضع حدا للشائعات والاكاذيب واخرس الجميع لأنه يفضح من هو الكاذب ومن هو المنتصر ( شاهد فيديو مزلزل + صور )

2020/03/02 الساعة 09:14 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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