شكرا لبحثكم عن خبر قتلى حوثيين خلال احتدام المعارك غربي الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي، مساء الاحد، خلال احتدام المعارك غرب محافظة الضالع.

وقال المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد جباري: قواتنا تخوض هذه الأثناء أشرس المواجهات وتتصدى لهجوم واسع تشنه المليشيات الحوثية باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض و قُليعة في قطاع حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، والمواجهات في أوجها.

واكد جباري كسر هجوم حوثي في قطاع حبيل يحيى، وتكبيد عناصر المليشيات المهاجمة خسائر كبيرة وسط عمليات نوعية واستهدافات مباشرة لقذايف سلاح المدفعية، مشيرا الى ان" جثث عناصر المليشيات تركت ملقية في المواقع".

وكانت القوات الجنوبية دفعت مؤخرا بوحدات قتالية مزودة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، حيث مثلت هذه الوحدات إضافة نوعية بدخول جزء منها في خط المواجهات.