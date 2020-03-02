شكرا لبحثكم عن خبر نجاة مسؤول محلي من عملية اغتيال في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا مسؤول محلي في محافظة ابين من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في مدينة جعار مساء الاحد.

وقال مصدر أمني لعدن تايم: ان مدير صندوق نظافة ابين أسامة الموقري، نجا من محاولة اغتيال مساء الاحد في مدينة جعار، برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية، موكدا انه نقل الى احد المشافي لتلقي العلاج.

وأشار ذات المصدر إلى أن القوات الأمنية تعرفت على هوية الجناة وتتم عملية ملاحقتهم، للقبض عليهم.