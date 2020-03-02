شكرا لبحثكم عن خبر فتح باب التسجيل لمنح التبادل الثقافي للعام 2020-2021م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- قطاع البعثات والعلاقات الثقافية بالعاصمة المؤقتة عدن، فتح باب التسجيل للمنح المقدمة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الدراسات الجامعية. المخصصة لاوائل الجمهورية والدراسات العليا (ماجستير و دكتوراة) والمخصصة للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا. Advertisements واوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني طريقة التقديم والشروط المطلوبة وتفاصيل بلدان الابتعاث والتخصصات في الرابط أدناه : ونبهت الى أن آخر موعد لتقديم الطلبات، هو ٢٠٢٠/٣/١٤م، ولن يتم النظر في أي طلبات بعد هذا التاريخ.

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