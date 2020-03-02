شكرا لبحثكم عن خبر العرب يكشف عن اتفاق الخروج من الحزم.. ويؤكد:65% من الجوف تحت سيطرة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مراسل قناتي العربية والحدث محمد العرب عن الحدث الخفي الذي مكن مسلحي جماعة الحوثي من السيطرة على مدينة الحزم. وقال العرب في تغريدة على تويتر إن " اتفاقا" وصفه "بالغادر" من " قبل بعض المندسين سهل دخول المليشيات للحزم والغيل". ولم يفصح المراسل الحربي لتلفزيون الحدث والعربية عن الأطراف المتورطة في الاتفاق، وأكد في السياق أن" المعارك على تخوم الحزم مازالت مستمرة"، في وقت " تسيطر الشرعية على65٪من مساحة الجوف".

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