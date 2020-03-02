شكرا لبحثكم عن خبر نجاة وكيل محافظة تعز لشؤون الحجرية من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا محمد عبدالعزيز الصنوى وكيل محافظة تعز لشؤون الحجرية من محاولة اغتيال عصر اليوم في تعز. وافاد مصدر مقرب من الوكيل لمراسلنا ان الصنوي تعرض لمحاولة الاغتيال في نقطة الهنجر التابعة للشرطة العسكرية في المدخل الغربي للمدينة. Advertisements الجدير بالذكر ان محاولة الاغتيال تعد ثالث محاولة اغتيال بنفس النقطة منذ تغيير قائد الشرطة السابق العقيد جمال الشميري. سهيل العبسي

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