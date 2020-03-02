شكرا لبحثكم عن خبر عمرها 98 عاما.. أكبر مسنة مصابة بكورونا تخرج من المستشفى بعد تعافيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خرجت مريضة تبلغ من العمر 98 عامًا من المستشفى في الصين بعد تعافيها من عدوى فيروس كورونا الجديد، (كوفيد 19).

وتعتبر المسنة " هو جين تاو" أكبر مصاب بالفيروس التاجي في الصين، وقد تلقت العلاج في مستشفى مؤقت بووهان، عاصمة مقاطعة هوبى وسط الصين، حيث خرجت امس الأحد بعد شفائها.

ووفقاً لمواقع إخبارية صينية، أصيبت المريضة، التي تعيش في مقاطعة جيانغان في ووهان، بالحمى أوائل الشهر الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى ليشانشان (ثاندر غود ماونتن) في ووهان في 13 فبراير، مع ابنتها البالغة من العمر 55 عامًا والتي أصيبت أيضًا بالفيروس.

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وكانت حالة المسنة حرجة وارتفعت درجة حرارة جسمها إلى 40 درجة مئوية، وتم منحها أدوية مضادة للفيروسات ومضادة للعدوى وتمت مراقبتها على مدار 24 ساعة.

وقال وانغ شينغ هوان المسؤول عن المستشفى "إن شفائها سيمنح الثقة للمرضى الآخرين الذين ما زالوا يخضعون للعلاج".

وخرج حوالي 200 مريض مصاب بفيروس كورونا من المستشفى المؤقت لغاية الآن