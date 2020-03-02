شكرا لبحثكم عن خبر قناة العربية تنهي الجدل وتكشف حقيقة ما يحدث في الجوف وأين يتواجد "العكيمي" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت قناة العربية وعبر موقعها الإخباري عن الحقيقة كاملة لما يدور في محافظة الجوف من معارك عنيفة أدت إلى سيطرة الحوثيين على عاصمة المحافظة.
ونقلت القناة نقلا عن مصادر عسكرية يمنية أن طائرات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها على تجمعات ومواقع انتشار ميليشيات الحوثي في عدة مناطق بمحافظة الجوف بعد تقدمها نحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة.
وأوضحت، أن معارك عنيفة دارت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية دفعت خلالها ميليشيات الحوثي بمئات من مقاتليها، الذين سقط منهم قتلى وجرحى، فيما انسحبت بعض قوات الجيش تكتيكيا من مدينة الحزم جزئياً، ولا يزال اللواء أمين العكيمي يقود المواجهات في المدينة بدعم وإسناد من قبائل الجوف التي انضمت للقتال ضد ميليشيات الحوثي.
وأشارت مصادر القناة إلى أن توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية مع الميليشيات الحوثية التي تسعى للسيطرة على محافظة الجوف ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأكدت أن قيادة الجيش، وبدعم كامل من قيادة التحالف، في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة عسكرية محكمة بعد استقدام الميليشيات الحوثية إلى أرض مفتوحة.
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