اليوم .. بدء صرف رواتب الشهداء ومناضلي الثورة المحافظات الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أعلنت قيادة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بأنه قد تقرر صرف معاشات أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في محافظات، (عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت والمهرة) وذلك اعتباراً من يوم غداً الإثنين الموافق الثاني من مارس 2020م.

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وقال رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ، المناضل أحمد قاسم عبدالله في تصريح صحفي، أن انتظام صرف معاشات المشمولين بالقانون رقم (5) لعام 93م في المحافظات المحررة يأتي وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس المشير ركن عبدربه منصور هادي.

وأكد قاسم بأن أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في جميع المحافظات المحررة يعبرون عن اعتزازهم لما يوليه فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة من اهتمام خاص بهم