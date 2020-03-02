سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الظاهر بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف للتحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وأكدت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة تجمعا حوثيا في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية

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