نجاة مسؤول محلي في تعز من محاولة إغتيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

عدن - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، أن وكيل الوزارة لشؤون الحجرية، محمد عبدالعزيز الصنوي نجا أمس من محاولة إغتيال .



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وقالت المصادر، أن الصنوي نجا من محاولة إغتيال تعرض لها برصاص مسلحين مجهولين بنقطة الهنجر التابعة للشرطة العسكرية بمدخل مدينة تعز

ولفتت المصادر إلى أن هذه المحاولة هي الثالثة التي يتعرض لها مسؤول محلي في نفس النقطة منذ تغيير قائد الشرطة السابق العقيد جمال الشميري

تجدر الإشارة إلى حزب الإصلاح بعد إحكام سيطرته على القرار العسكري والأمني في تعز، قام بتعيين قائداً جديدا للشرطة العسكرية موالياً وذلك للسيطرة على المواقع التي تتمركز بها هذه القوات