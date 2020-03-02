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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النخعي يكشف حقيقة تصريحات نسبت إليه بشأن معارك نهم والجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
عدن - الخليج 365
كشف رئيس هيئة الأركان العامة السابق، الفريق الركن بحري، عبدالله سالم النخعي حقيقة التصريحات المنسوبة إليه بشأن معارك جبهات نهم والجوف وصرواح .
ونفى النخعي صدور أي تصريحات له سواء فيما يتعلق بالمعركة الحالية في جبهات نهم والجوف وصرواح أو المتعلقة بالتغييرات الأخيرة برئاسة هيئة الاركان العامة أو أي تصريحات سابقة منسوبة اليه.
وكذب الفريق النخعي في تصريح صحفي المنشورات التي تناولتها صفحة مزورة باسمه على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك نسبها مروجوها له شخصيا ولا تمت له بأي صلة.
وأكد النخعي أنه لاتوجد لديه أي صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وأن الجهة الوحيدة المخولة في الادلاء بالتصريحات الرسمية نيابة عنه أو التواصل مع وسائل الإعلام والرد على استفساراتها مستشاره الخاص وسكرتيره الاعلامي الصحفي المقدم انور العامري.
ودعا رئيس الاركان السابق وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الدقة في استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التلفيقات المزورة لبعض الابواق المأجورة التي لا شغل لها سوى استهداف القيادة الوطنية التي حملت على عاتقها المشروع الوطني الجامع واستعادة الدولة من ايدي المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران.
وقال نحن جزء لا يتجزء من هذا المشروع الوطني وسنعمل كل ما في وسعنا وفي أي مكان نوضع فيه تحت قيادة فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة .. مثمنا في الوقت ذاته جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم واسناد الحكومة الشرعية والجيش الوطني في المعركة الراهنة
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