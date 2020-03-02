مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات حوثية في الجوف وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص: قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 02/آذار/2020، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي الحزم والغيل. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف. وتشهد جبهات المحافظة مواجهات عنيفة منذ أيام وسط تقدم كبير لمليشيا الحوثي

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