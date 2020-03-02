تقدم كبير لقوات الجيش الليبي في مناطق طوق العاصمة طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر مطلع أمس أن القوات المسلحة تمكنت من قتل عدد 12 عنصراً من عناصر الميليشيات خلال المواجهات في محاور العزيزية و عين زارة و الرملو في طرابلس أول أمس السبت.



وقال المصدر إن 7 من القتلى ينتمون إلى ميليشيات مدينة مصراتة لوحدها، بينما أكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة نجحت في استرجاع عدد من الآليات كانت بحوزة قوات الوفاق في محور العزيزية.

وذكرت الشعبة أن جميع الوحدات العسكرية في جميع المحاور على أتم الجاهزية للمواجهة في سبيل الوطن.

ووفق مصادر صحيفة «البيان» فقد عادت الاشتباكات أمس الأحد في محور عين زارة ومناطق ورشفانة حيث تقدمت قوات الجيش، بينما قام الطيران بطلعات جوية فوق مواقع تمركز الميليشيات في غرب البلاد وخاصة في الزاوية وغريان والعزيزية

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يأتي ذلك بعد أن سيطر الجيش الوطني الليبي على عدد من المواقع الاستراتيجية جنوب وغرب العاصمة طرابلس في معارك أول من أمس السبت.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن قواتها سيطرت بالكامل على الطريق الساحلي الرابط ما بين العاصمة طرابلس ومدينة غريان، كما تمكنت من إحراز تقدّم في منطقة العزيزية و الهيرة،فضلاً عن السيطرة على معسكر العكرمي في منطقة الهيرة،جنوب العاصمة طرابلس.

كما حررت قوات الجيش مناطق الساعدية والتوغار وكوبري الزهراء وتقدمت في محور عين زارة حيث سيطرت على النادي الدبلوماسي في ظل تراجع ملحوظ للميليشيات المدعومة من الخبراء والجنود الأتراك والمرتزقة الوافدين من شمال سوريا.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق في مناطق ورشفانة جنوب غرب العاصمة وخاصة العزيزية والرملة.

وأكدت مصادر عسكرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعطت أوامرها لتحرير كامل مناطق طوق العاصمة، لمنع تسرب الميليشيات وجماعات المرتزقة أو تمدد التدخل التركي إلى المناطق المحررة. وكانت تعزيزات ضخمة قد وصلت إلى الجيش من مختلف أرجاء البلاد، خلال الأيام الماضية، لإتمام ما وصفتها المصادر بمهمة تحرير العاصمة، تنفيذاً لإرادة الليبيين التي عبرت عنها من خلال ملتقى القبائل والنخب المنعقد مؤخراً في ترهونة، ووفق مصادر ميدانية فإن الجيش الوطني قام بنشر عناصر قوة القنص على عدد من المباني