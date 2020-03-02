قرار حوثي بسجن شخص عاماً كاملاً بذريعة الترويج للعملة النقدية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أصدرت محكمة تابعة للمليشيات الحوثية قراراً بالسجن لمدة عام كامل على أحد المعارضين لها، بذريعة حيازته للعملة الوطنية من الطبعة الجديدة والتي أقرت منع تداولها.



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وأوضحت مصادر قضائية، أن المليشيات الحوثية وجهت تهماً بالترويج للعملة النقدية والتي منعت تداولها أو حيازتها في إطار حربها على الاقتصاد الوطني وترهيب القطاع الخاص والتجار ونهب ممتلكاتهم وأموالهم.

وأصدرت المليشيا في ديسمبر الماضي قراراً قضى بتجريم وتحريم ومنع تداول الطبعة النقدية من العملة المحلية الجديدة، وامهلت المواطنين شهرا لتوريدها واستبدالها بريال الكتروني، في خطوة أحرمت الآلاف من موظفي الدولة من مرتباتهم التي كانت تصرفها الحكومة اليمنية.

وتسبب القرار الحوثي في أزمة مدفوعات كبيرة وشلل في الحركة التجارية، كما أسهمت في انقطاع رواتب أكثر من سبعين ألف موظف في قطاعات الصحة والقضاء والتعليم كانت الحكومة تدفع مرتباتهم، وتعذرت شركات التحويلات المالية عن دفعها بعد القرار الحوثي