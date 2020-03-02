- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار حوثي بسجن شخص عاماً كاملاً بذريعة الترويج للعملة النقدية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أصدرت محكمة تابعة للمليشيات الحوثية قراراً بالسجن لمدة عام كامل على أحد المعارضين لها، بذريعة حيازته للعملة الوطنية من الطبعة الجديدة والتي أقرت منع تداولها.
وأوضحت مصادر قضائية، أن المليشيات الحوثية وجهت تهماً بالترويج للعملة النقدية والتي منعت تداولها أو حيازتها في إطار حربها على الاقتصاد الوطني وترهيب القطاع الخاص والتجار ونهب ممتلكاتهم وأموالهم.
وأصدرت المليشيا في ديسمبر الماضي قراراً قضى بتجريم وتحريم ومنع تداول الطبعة النقدية من العملة المحلية الجديدة، وامهلت المواطنين شهرا لتوريدها واستبدالها بريال الكتروني، في خطوة أحرمت الآلاف من موظفي الدولة من مرتباتهم التي كانت تصرفها الحكومة اليمنية.
وتسبب القرار الحوثي في أزمة مدفوعات كبيرة وشلل في الحركة التجارية، كما أسهمت في انقطاع رواتب أكثر من سبعين ألف موظف في قطاعات الصحة والقضاء والتعليم كانت الحكومة تدفع مرتباتهم، وتعذرت شركات التحويلات المالية عن دفعها بعد القرار الحوثي
كانت هذه تفاصيل خبر قرار حوثي بسجن شخص عاماً كاملاً بذريعة الترويج للعملة النقدية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.