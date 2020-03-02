شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول محلي : إعلان إنتهاء اتفاق ستوكهولم هو الإنتصار الحقيقي لإنهاء الإنقلاب الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 عدن - الخليج 365 قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن إنهاء إتفاق ستوكهولم وتحرير الحديدة وموانئها هو الإنتصار الحقيقي لإنهار التمرد الحوثي في اليمن .

Advertisements وأكد القديمي في تغريدة له بتويتر، أن هذه حقيقة لا بد أن يدركها التحالف العربي والحكومة . وتستغل ميليشيا الحوثي الإنقلابية إتفاق ستوكهولم للتقدم وتحقيق مزيداً من التوسع في المناطق والمحافظات الشمالية . وأحكمت الميليشيات أمس، سيطرتها على مركز محافظة الجوف ممثلة بمدينة الحزم وذلك بعد هجوم واسع دفعت خلاله بمئات العناصر الإنقلابية

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