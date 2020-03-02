- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يدعو الجنوبيون إلى إعلان إستعادة دولتهم بقيادة الإنتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
عدن - الخليج 365
دعا إعلامي سعودي بارز، أبناء الجنوب إلى إعلان إستعادة دولتهم الحرة بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي .
وقال رئيس تحرير صحيفة العروبة اليوم السعودية، سامي عثمان في تدوينة على تويتر، "نصيحتى لإخوتي وأشقائي ابناء الجنوب العربي حان الوقت لتعلنوا استعادة دولتكم الحرة بقيادة مجلسكم الانتقالي الذي يقوده الزعيم الفذ البطل عيدروس الزبيدي" .
وأضاف "الوقت ليس في صالحكم ان لم تسارعوا وتعلنوا ذلك! سيقف العرب جميعهم مع خياراتكم باستثناء اذناب بني صهيون"، على حد قوله .
وجاءت دعوة الإعلامي السعودي، بعد سقوط محافظة الجوف بيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عقب عملية سريعة للميليشيات إنتهت بالسيطرة على مركز المدينة
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي سعودي يدعو الجنوبيون إلى إعلان إستعادة دولتهم بقيادة الإنتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.