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تجدد المواجهات العنيفة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

تجدد المواجهات العنيفة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع

متابعات_الخليج 365

تجددت، فجر الاثنين 2 مارس 2020م، المواجهات العنيفة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الارهابية، في جبهة بتار، ومحيط معسكر الجُب، جنوب غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.

 

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وقال مصدر ميداني عسكري، إن مواجهات عنيفة تخوضها القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، في صد هجوم، شنته مليشيا الحوثي الارهابية، باتجاه منطقة صبيرة ومرخزة وعلى تخوم معسكر الجب الاستراتيجي، على المحور الجنوب غربي لمركز الفاخر، بمديرية قعطبة.

 

وبين المصدر، أن وحدات المشتركة تخوض معارك وصفها بـ"العنيفة جدا"، في صد هجوم هو الثاني خلال ساعات.

 

ولفت إلى أن الطرفين يستخدمان مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، يتخلله قصف مدفعي متقطع

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