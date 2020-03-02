خبير عسكري يكشف عن حل الأزمة اليمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الخبير العسكري فضل علي السالمي، عن حل الأزمة اليمنية.



وقال السالمي لليمن العربي، عن حل الأزمة اليمنية ﻻ يمكن أن تتم إﻻ بتوحيد كل الجهود للقضاء على الحوثي والإخوان المسلمين باعتبارهم حركات موالية للخارج وﻻ يهمها مصلحة اليمن، وعودة الدولتين إلى ماقبل 22مايو 1990، وبدون ذلك ﻻ يمكن أن تحل الأزمة في اليمن وﻻ يمكن أن يتحقق الأمن واﻻستقرار في المنطقة بشكل عام.

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