خبير عسكري يوجه رسالة للحكومة الشرعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الخبير العسكري فضل علي السالمي رسالة للحكومة الشرعية.



وقال السالمي في حوار لليمن العربي، بأن رسالتي لحكومة الشرعية أن يتخلو عن الحياة في الفنادق الرياض وقطر واسطنبول وأن يعودوا إلى الوطن لمواجهة الحوثي الذي أهانهم وطردهم، وأن يفكرو في مصلحة الوطن بدﻻً من اللهث وراء المكاسب الخاصة ونهب ثروات البلاد وتكوين ثروات هائله لهم في الخارج ، وأن يلتزموا باتفاق الرياض باعتباره المخرج الوحيد لهم وأن ﻻينكرون جميل من وقف معهم وساندهم بدﻻ من تسليم المناطق التي حررها التحالف والجنوبيون للحوثي.

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