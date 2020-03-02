خبير عسكري يتحدث عن جريمة تجنيد الاطفال من قبل مليشيات الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الخبير العسكري فضل علي السالمي، عن جريمة تجنيد الاطفال من قبل مليشيات الحوثي.



وقال السالمي في حوار خاص لــ”الخليج 365” المتعاطفين مع مليشيا الحوثي قليل جداً ولذلك لجأت إلى تجنيد اأطفال عن طريق الإكراه حيث ياخذوهم من المدارس ومن البيوت إلى الجبهات دون موافقة أهلهم وهذه جريمة كبرى ولوﻻ سلبية المناطق الشمالية وتآمر حزب اإخوان مع الحوثي، كان بمقدورهم القضاء على الحوثي وتدميرة مثل ما حصل في عدن والضالع وبقية المناطق الجنوبية.

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