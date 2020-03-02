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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف ماذا تريد إيران من اليمن؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الشحات غريب
كشف الخبير العسكري فضل علي السالمي ماذا تريد إيران من اليمن.
وقال السالمي في حوار خاص لــ"الخليج 365"، معروف موقع اليمن اﻻستراتيجي في جنوب الجزيرة العربية الغنية بالنفط واشراف اليمن على باب المندب الممر الهام الذي تمر عبره كل تجارة العالم وكذلك تهدف إلى خنق قناة السويس ومحاربة الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية.
وأما عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية، قال أما دور الأمم المتحده في اليمن للأسف سلبي وغير جاد ولم نلمس لهم أي موقف ايجابي تجاة تمرد الحوثيين وجرائمهم بحق المواطنين وانتهاك حرماتهم وتدمير ممتلكاتهم.
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