شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني ينعي الشخصية العلمية والأكاديمية الدكتور سعيد عبدالله باعنقود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، شيخ الأكاديميين ورائد البحث العلمي في اليمن، الأستاذ الدكتور سعيد عبدالله باعنقود الذي وافاه الأجل في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.



وأعرب المحافظ عن خسارة حضرموت والوطن برحيل هذه القامة العلمية والأكاديمية الرفيعة، وأحد أبرز الأكاديميين الذين خدموا الوطن من خلال أبحاثه وترجماته ومؤلفاته، والمناصب الإدارية والأكاديمية التي أشرف عليها بكفاءة واقتدار.

ورفع المحافظ خالص التعازي لأبناء وأسرة الفقيد، جاء فيها :

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي) ..

ببالغ الحزن نعزي الأخ العزيز المهندس عبدالله سعيد باعنقود، وجميع أفراد أسرتكم الكريمة في وفاة والدكم فقيد حضرموت والوطن المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور سعيد عبدالله باعنقود، الذي خدم الوطن في المجال العلمي، ومن خلال المناصب الإدارية والأكاديمية التي تبوأها بكفاءة.

إنني بهذا المصاب الجلل، أتقدّم اليكم بخالص العزاء والمواساة، مبتهلاً الى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم ومحبيه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون".

▪ السيرة العلمية والأكاديمية للأستاذ الدكتور سعيد عبدالله باعنقود▪

• من مواليد 24/4/1945م - بمدينة المكلا - محافظة حضرموت.

• تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط بالمدرسة الوسطى بغيل باوزير .. والثانوي في مدرسة بورتسودان الثانوية.

• والجامعي في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم السودان.

• تحصل على الدكتوراه عام 1980م من جامعة ماكجيل (مونتريال-كندا).

• تقلد عدة وظائف إدارية وأكاديمية أبرزها:

• مدير محطة لودر الزراعية عام 1970م.

• التحق بالسلك التدريسي لجامعة عدن عام 1981م وتحمل خلال خدمته فيها العديد من المناصب منها :

- رئيس قسم الوقاية في مركز البحوث الزراعية.

- مدير مركز البحوث الزراعية بالكود 1975م.

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- رئيس قسم الوقاية بكلية ناصر للعلوم الزراعية .

• مدير دائرة البحث العلمي للعلوم الطبيعية.

• نائباً أكاديمياً لجامعة عدن (1989-1993م).

• له أكثر من 130 بحثاً محكماً في المجلات العلمية المحلية والعربية والعالمية.

• قدّم أكثر من 77 بحثاً ودراسة وأوراق عمل، في ندوات ومؤتمرات علمية محلية وإقليمية وعالمية.

• ألف ثلاثة تتعلق بوقاية النبات.

• قام بترجمة كتاب من الانجليزية إلى العربية بعنوان" المؤشرات الحيوية لتأثير المبيدات على البيئة الزراعية 1995م .

• بإلاضافة إلى ترجمات أخرى عن التاريخ الطبيعي لجزيرة سقطرى نشر في مجلة اليمن – جامعة عدن.

• ترجم معجماً عن المصطلحات المتداولة في مجال علم الحشرات (انجليزي – عربي).

• أشرف على العديد من رسائل الدكتوراه، والماجستير .

• حصل على جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي في مجال البحوث الزراعية الدورة الأولى 2000م.

• كرِّم ثلاث مرات في يوم عيد العلم للأعوام 1977 /1981/1983م.

• كرِّم من قبل مؤسسة البحث العلمي لأبحاثه المتميزة عام 2002م.

• شارك في هيئة تحكيم البحوث لنيل جائزة هائل سعيد أنعم في مجال الزراعة والبيئة - الدورة الأولى.

• شارك في هيئة تحكيم البحوث لجائزة المملكة العربية السعودية في مجال الإدارة البيئية لدورتين 2004و2006م.

• رئيس تحرير مجلة العلوم الطبيعية والتطبيقية منذ عام 1996م.

• عضو تحرير مجلة العلوم.

• عضو تحرير المجلة العربية لوقاية النبات.

• عضو تحرير في مجلة(Journal of Entomology).

• زميل الجمعية الملكية لعلوم الحشرات في بريطانيا.

• عضو أكاديمية نيويورك للعلوم.

• عضو جمعية الحشرات الأمريكية.

• عضو الجمعية العربية لوقاية النبات.

• عضو مجلس إدارة مؤسسة البحث العلمي اليمنية.

• عضو المكتب التنفيذي للجمعية اليمنية لتعريب العلوم.

• نائباً لرئيس جمعية علوم الحياة اليمنية.

•انتقل إلى رحمة الله تعالى، بالمدينة المنورة، يوم السبت التاسع والعشرين من فبراير 2020م.