شاهد.. المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يعقد اجتماعا استثنائيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي عصر الاحد اجتماعا استثنائيا هاما بحضور رئيس وكافة اعضاء المكتب للنادي .



وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المواضيع الهامة المدرجة في جدول اعماله والمتصلة بشئون واعضاء السلطة القضائية ومن ضمنها بعض المطالب الحقوقية المشروعة التي كان نادي القضاة الجنوبي تقدم للمطالبة بها ولم يتم البث فيها من قبل مجلس القضاء الاعلى ومنها على سبيل المثال الاثر المالي والتطبيب ومختلف الاستحقاقات الاخرى الخاصة بالقضاة والتي تأخرت عملية البث فيها حتى يومنا هذا ، اضافة لمناقشة قضية القضاة المنقطعين والمرضى بهدف ايجاد الحلول الكفيلة بتجنيبهم رفع دعوى تأديبية بحقهم .

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وفي ختامه خرج الاجتماع بعدداً من القرارات والتوصيات الهامة والتي كان منها الاتفاق على ضرورة اصدار بيان توضيحي هام من قبل المكتب التنفيذي للنادي موجه للراي العام بشان ماتم التوافق والاتفاق عليها من خطوات تصعيد احتجاجية بخصوص المطالب الحقوقية للقضاة والتي تأخرت عملية البث فيها وغيرها من القضايا المتصلة بالقضاة من اعضاء السلطة القضائية .

يذكر بان نادي القضاة الجنوبي كان قد اقر في الاجتماع ايضا توجيه دعوته لكافة القضاة من اعضاء السلطة القضائية بغرض الحضور والمشاركة والتعبير عن تضامنهم مع النادي في الجلسة الاولى المقرر انعقادها صباح يوم غداً ( الاثنين ) الموافق 2 مارس 2020م في قاعة المحكمة الادارية للنظر في الدعوى الادارية المرفوعة من قبل نادي القضاة الجنوبي ضد وزارة المالية ممثلة بوزير المالية .

حضر وقائع الاجتماع الاخوة رؤساء فروع نادي القضاة الجنوبي بكل من لحج ، ابين ، الضالع ، وحضرموت .