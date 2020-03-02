عاجل: الملك سلمان يفاجئ السعوديين بهذا الأمر ( شاهد الفيديو)..تفاصيل حصرية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت أمس فعاليات أغلى حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول "كأس السعودية" في الرياض التي تحظى باهتمام ورعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشارك الملك سلمان مساء السبت في حفل سباق "كأس السعودية" والذي استمر على مدى يومين وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

ونظم مواطنون سعوديون استقبالًا حاشدًا لـ "سلمان" لدى وصوله الملعب، كما هتفوا عدة هتافات مؤيدة، في حين حرص على تحيتهم والتلويح بيده إليهم.

وسلَّم الملك سلمان كأس السعودية في نسخته الأولى للفائز السيد جي بي ماجنير عن شركة كولمور مالك الجواد الأمريكي ماكسيمم سكيورتي، ونال جائزة المركز الأول البالغة 20 مليون دولار.

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وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم على مدى يومَيْ الجمعة والسبت في مضمار المؤسس، تنافسًا لأشهر الخيول على مستوى العالم.

وشملت تشكيلة النجوم المتسابقين فرسانًا وفارسات من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.





ويرعى "سلمان" الرئيس الفخري لنادي الفروسية المسابقة التي تعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول.

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