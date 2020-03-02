شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : عريس يرتكب جريمة مروعة ومرعبه لا يمكن أن تخطر على بال احد بحق زوجته ليلة الدخلة( والسبب صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : عبدالباري عطوان يفجر مفاجئ مزلزله للجميع ويكشف عن تفاصيل خطيرة مسربة عن أقوى حرب قادمة ضد هذه الدولة وآخر مكالمة بين رئيسين لشنها تعرف على سبب مقتل الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد ال مكتوم تعرف على صور فيروس كورونا الذي ارعب العالم تنبيه هام : خطأ قاتل توقف عن شرب الماء فوراً في هذه الحالات لأنه قد يؤدي للوفاة

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