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عدن - ياسمين التهامي - لمن يرغبون في الانجاب بسرعة اليكم 11 نصيحة لحمل أسرع

"خااص للمتزوجين"



تريدين ان تكوني اما تريد ان تكون ابا تريدان ان يتم الحمل بسرعة من اول شهر اليكما هذا المقال ” 11 تصيحة للحمل بسرعة”

جديد اب برس

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1/ الانتظار و التمهل فلا تقلقا و لا تزعجا ان لم يتم الحمل بسرعة فذلك سيزيد من التوتر و الغضب و للعامل النفسي تاثير كبير على قدرة الحمل لذا عليكما التريث و الصبر

لمن ترغب في الحمل بسرعة اليك 11 نصيحة لحمل أسرع

2/الاكثار من اعلاقة الحميمية فالجماع المتكرر يزيد من فرصة الحمل مع العلم ان مدة عيش الحيوانات المنوية 72 ساعة

3/التوقف عن الريجيم ان كنت تتبعين حمية غذائية عليك التوقف حالا فالتأثير الهرموني لهذه الوجبات قد يضعف الخصوبة. لذا ان كنت تريدين انقاص وزنك ، اتركي ذلك لبعد الحمل

4/تغذية متوازنة عليك باتباع سيدتي تغذية متوازنة فتناول الكثير من السكر ليست جيدة لخصوبتك،فذلك سيعمل على الزيادة في مستوى السكر في الدم الذي يسبب إفراز مفرط في هرمون الأدرينالين، الذي يتفاعل مع البروجسترون، وهو الهرمون الذي يساعدك على الحمل . زيادة الوزن أو النحافة المفرطة أيضا تقلل إلى حد كبير من فرص الحمل.

5/ حافظي على برودة زوجك هذا لا يعني وضعه في الثلاجة “ههه” ولكن تشحيعه على ارتداء السراويل الفضفاضة، ويفضل القطن.لان الأزياء و السراويل الضيقة تولد الكثير من الحرارة إلى الأعضاء التناسلية والخصيتين، والذي يؤثر على نوعية الحيوانات المنوية: “خصيتيه في حاجة ماسة إلى الهواء”.

6/ اختيار الموسم المناسب للحمل . هناك اختلافات في معدلات الخصوبة خلال السنة فعدد الحيوانات المنوية أعلى في أوائل الربيع وأواخر الخريف، وحركتهم أعلى في أواخر الصيف، وأوائل الخريف. ولكن الموسم المثالي للإنجاب هو بداية فصل الشتاء.

7/ممارسة الجماع قبل ايام الاباضة و ليس بعد الكثير من الناس من يعتقد ان افضل وقت لحصول الحمل هو اثناء ايام الاياضة او بعد ولكن ذلك اعتقاد خاطئ فاثناء فترة الاباضة بعد ان تنزل البويضة سوف تبقى على قيد الحياة حوالي 24 ساعة. اما الحيوانات المنوية، ، سوف تعيش لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام. هذا هو السبب في ممارسة الجنس يومين أو ثلاثة أيام قبل الإباضة فذلك سوف يزيد من فرصتك في الحمل.

8/ممارسة الجماع في الوضعيات التي تبقي الحيوانات المنوية في الرحم لفترة أطول.

موقف التبشيرية هو موقف جيد عند محاولة الحصول على الحمل. و تجنب الوضعيات حيث تكون المرأة على القمة. فذلك يسمح للحيوانات المنوية للهروب . و عدم النهوض بعد ممارسة الجنس. حاولي الاسترخاء والسماح للحيوانات المنوية لأطول فترة ممكنة في المهبل ..

9/احذري من المسكنات بعض المسكنات (بما في ذلك المسكنات المضادة للالتهابات) تعمل على هرمونات البروستاجلاندين. و البروستاجلاندين يلعب دورا في تقلص الرحم. فمن غير المستحسن أن تؤخذ خلال فترة الإباضة.

10/الابتعاد عن التدخين أن التدخين يقلل من فرص الحمل بالنسبة للرجل او المراة ، وتظهر دراسة حديثة أن خصوبة المدخن كانت 30٪ أقل من من غير المدخن.

11/ اخيرا عدم شرب القهوة . الاستهلاك المفرط للقهوة قد يقلل من فرص إنجاب طفل فلكافيين هو العدو الذي يمكن أن يؤثر على إمكانية الحمل